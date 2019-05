St Helens local elections ward by ward results

The local election results in St Helens.

The full results are as follows:



Billinge and Seneley Green

John Charles Barlow – The Conservative Party Candidate: 439

Joe Pearson – Labour Party: 1,005

Peter Peers – UK Independence Party: 603

Sue Rahman – Green Party – Save Our Green Space: 696

Turnout: 31.77%

Blackbrook

Ellen Agnes Hannah Finney – Green Party – Save Our Green Space: 833

Melanie Ann Marie Lee – The Conservative Party Candidate: 251

Linda Lovina Maloney – Labour Party: 940

Turnout: 25.4%

Bold

Mark Antony Hattersley – Labour Party: 626

David O’Keefe – Green Party – Save Our Green Space: 833

Brian Thomas Spencer – Liberal Democrats: 741

Barbara Evelyn Woodcock – The Conservative Party Candidate: 189

Turnout: 31.7%

Earlestown

Nancy Jane Ashcroft – The Conservative Party Candidate: 294

Pam Howard – Labour Party: 993

Alan Smith – Green Party – Save Our Green Space: 748

Turnout: 23.76%

Ecclestone

Lisa Cunliffe – The Conservative Party Candidate: 258

Alex Graham – Labour Party: 571

Michael Haw – Liberal Democrats: 2,694

Turnout: 37.3%

Haydock

Jeanette Susan Banks – Labour Party: 788

Judith Margaret Collins – The Conservative Party Candidate: 172

David Ian Van Der Burg – Green Party – Save Our Green Space: 1,791

Turnout: 30.9%

Moss Bank

Deborah Peck – Green Party – Save Our Green Space: 294

John Fulham – Labour Party: 982

Margaret Hilda Harvey – The Conservative Party Candidate: 264

David Kent – Liberal Democrats: 335

Anthony James Parr – UK Independence Party: 401

Paul John Wilcock – Independent: 148

Turnout: 28.3%

Newton-le-Willows

Allan Albert Dockerty – The Conservative Party Candidate: 221

Piotr Pietrzak – Green Party – Save Our Green Space: 516

Fiona Patricia Ruddy – Labour Party: 890

David James Smith – Liberal Democrats: 1,173

Turnout: 29.9%

Parr

Tom Armstrong – Green Party – Save Our Green Space: 483

Bisi Osundeko – Labour Party: 919

Madeleine Patricia Wilcock – The Conservative Party Candidate: 157

Turnout: 18%

Rainford

James Allan Jones – The Conservative Party Candidate: 1,501

Keith Anthony Laird – Labour Party: 437

Joanne Lee Travis – Green Party – Save Our Green Space: 573

Turnout: 38.2%

Rainhill

Joe De Asha – Labour Party: 1,098

Donna Marie Greaves – Independent: 2,352

Henry Spriggs – The Conservative Party Candidate: 206

Turnout: 40.7%

Sutton

Wally Ashcroft – The Conservative Party Candidate: 305

Frederick Barrett – Liberal Democrats: 401

Ian Paul Fraser – Green Party – Save Our Green Space: 595

Janet Elizabeth Johnson – Labour Party: 867

Turnout: 24.4%

Thatto Heath

Robyn Olivia Hattersley – Labour Party: 1,221

Terence Stephen Price – Green Party – Save Our Green Space: 628

Anthony Frederick Rigby – The Conservative Party Candidate: 343

Turnout: 22.45%

Town Centre

Iris Brown – The Conservative Party Candidate: 225

William Fitzpatrick – Green Party – Save Our Green Space: 597

Carole-Ann Gill – Labour Party: 916

Turnout: 21.9%

West Park

Richard William Barton – The Conservative Party Candidate: 351

Jessica Northey – Green Party – Save Our Green Space: 660

Marlene Mary Quinn – Labour Party: 1,189

Turnout: 25.2%

Windle

David Edward Baines – Labour Party: 834

John Philip Cunliffe – The Conservative Party Candidate: 376

Maria Alison Parr – UK Independence Party: 352

Carol Pearl – Liberal Democrats: 279

Francis Joseph Williams – Green Party – Save Our Green Space: 404

Turnout: 28.3%